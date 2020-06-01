Zonguldak sınırındaki denetimler sona erdi

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<br>Gürkay GÜNDOĞANSinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta büyükşehirlerle birlikte uygulanan il sınırlarındaki geçiş kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle sona erdi.<br>Büyükşehirlerle birlikte Zonguldak'ta uygulanan il sınırlarındaki geçiş kısıtlamasının sona ermesinin ardından il sınırlarında polis ve jandarma denetimlerine son verdi. Zonguldak-Düzce il sınırında son denetimlerini yapan ekipler, vatandaşları tedbirlere uymaya devam etmelerini istedi. Ekipler, saat 00.00 itibariyle bariyer ve dubaları yoldan kaldırdı. Kentte 14 büyükşehir ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da saat 00.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde haraketlilik yaşandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE<br>2020-06-01 01:04:24<br>

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