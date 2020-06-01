'Katil' gal arısı, Zonguldak´ta da görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Katil' gal arısı, Zonguldak´ta da görüldü

DHA

Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) KESTANE üreticileri arasında 'katil arı' olarak adlandırılan Türkiye´de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, Düzce´den sonra Zonguldak'ta da görülmeye başlandı. Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdurrahman Avcı, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısına karşı acil önlem alınmasını istedi. Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, Düzce´den sonra Zonguldak'ta da görülmeye başlandı. Kestane ağaçlarının...

'Katil' gal arısı, Zonguldak´ta da görüldü

<br>Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) KESTANE üreticileri arasında 'katil arı' olarak adlandırılan Türkiye´de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, Düzce´den sonra Zonguldak'ta da görülmeye başlandı. Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdurrahman Avcı, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısına karşı acil önlem alınmasını istedi.<br>Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, Düzce´den sonra Zonguldak'ta da görülmeye başlandı. Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmasını engelleyen gal arısı, zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla biliniyor. Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde, geçimini kestane ve bal üretimiyle sağlayanları, gal arısı korkusu sardı. Ormandaki kestane ağaçlarında tespit edilen kurumalar nedeniyle bu yıl yeterli verim alamayacaklarını düşünen üreticiler, yetkililerden destek istedi. Düzce'den sonra Zonguldak'ta da görülen gal arısına karşı önlem alınmaması durumunda, birçok ildeki üreticilerin gal arısından etkileneceği ifade edildi. Köylüler, gal arısının üremesini engelleyen yırtıcı böcek olan torymus sinensisin bölgeye salınımı yapılarak mücadele edilmesini istedi.  <br>Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdurrahman Canlı, gal arısına karşı önlem alınmaması durumunda kestane ağaçlarının kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bir daha verim alamayabileceklerini söyledi. Bölgede birçok kişinin kestane ve bal üretimiyle geçimini sağladığını belirten Canlı, "Kestane gal arısı dedikleri bir zararlı. Bu yıl ilk defa Zonguldak´ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde tanık olduk. Arkadaşlarımızın duyarlılığı sayesinde fark ettik. Bu zararlıya karşı dünyada ne düşünülüyor, devletimizin, Tarım Orman Bakanlığı´nın bilgisi var. Ama bu zararlıyla ilgili ne düşünüldüğünü bilmiyoruz. Hemen bir girişimde bulunacağız" dedi. <br>'KESTANE AĞAÇLARINI ÖLDÜRÜYOR' <br>Gal arısının Zonguldak´ın diğer ilçelerinde olup olmadığını almamak için çalışma yapacaklarını ifade eden Canlı, şöyle dedi: <br>"Elimizdeki bilgilerle gerekli mercilere başvurup takip edeceğiz. Bu mesele Zonguldak açısından koronavirüs salgını kadar etkili. Çünkü virüs ile ilgili ne yapılacağı biliniyor. Şu anda gal arısı zararlısıyla ilgili hiçbir şey yok. Ağaçların üzerinde bu zararlıları gördük ve elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Gal arısı kestane ağaçlarını öldürüyor. Kestane ağaçlarının yeniden büyümesi, filiz vermesi ve çiçek açması mümkün değil. Burada yaşayan insanların geçim kaynağı kestane. İnsanların geçim kaynağının büyük bir bölümü, kestane balından karşılanıyor. Çok büyük vahim bir olayla karşı karşıyayız ve tüm yetkililerin desteğini bekliyoruz." <br>'DESTEK BEKLİYORUZ' <br>Göbü köyünde kestane balı üreticiliği yapan ziraat teknisyeni İsmail Aydın ise gal arısının verdiği zarar nedeniyle bu yıl ki kestane ve bal üretiminde düşüş beklediklerini söyledi. Endişe altında olduklarını ifade eden Aydın, "Kestane toplayarak geçinen ve arıcılık yapıp bal üretenler adına büyük kaybımız var. Devlet tarafından yapılacak çalışmayla bu soruna çözüm bulunması lazım. Yetkililere haber verdik. Geldiler baktılar. Bekliyoruz şu an elimizden gelen bir şey yok. Burada arıların kestaneden başka bal yapma imkanı yok. Başka çiçekli yerimiz yok. Burada insanlar bundan gelir kaynağı yaratıyor. Topyekun çok büyük zararımız var" diye konuştu. <br>ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA <br>Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşerek, çiçek açmasını engelleyen, kestane üreticileri arasında `katil arı´ olarak adlandırılan gal arısının 20 Mayıs´ta Kilimli ilçesinde tespit edildiği belirtildi. Gal arısının Zonguldak'ta ilk defa görüldüğü ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:<br>"Bölge müdürlüğü olarak tüm ormanlarımızı tarayarak bu zararlının yayılış alanlarını araştırıyor ve ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile dayanışma halinde mücadele sürecini belirliyoruz. Kestane gal arısına karşı yırtıcı böcek olan torymus sinensisi kendi laboratuvarımızda üretebilmek için, ilgili teknik elemanların Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bulunan laboratuvarda yapılan çalışmaları yerinde inceleme ve akabinde Zonguldak Gökçebey'de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı da üretim gerçekleştirilmesi amacıyla görevlendirilecektir. Takiben zararlı ve yırtıcı böceklerin biyolojik yaşam seyirlerine göre üretim işlemlerine başlanacaktır."<br> DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-06-01 09:35:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta maden işçileri tedbirlerle işbaşı yaptı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta maden işçileri tedbirlerle işbaşı yaptı
Zonguldak sınırındaki denetimler sona erdi
YEREL HABERLER Zonguldak sınırındaki denetimler sona erdi
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
(Özel) Terhis olan askerleri ailelerine ücretsiz taşıdılar Meşale ile yolcu edilen askerler, ailelerine kavuşma heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER (Özel) Terhis olan askerleri ailelerine ücretsiz ...
65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı
Kdz. Ereğli Belediyesi plajı yeni sezona hazırlıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi plajı yeni sezona hazırlıyor
Otobüs terminalinde dezenfekte çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Otobüs terminalinde dezenfekte çalışması başlatıldı
(Özel) Genç yönetmen işçi katırları belgesel yaptı Merdivenli şehrin, emektar katırları
YEREL HABERLER (Özel) Genç yönetmen işçi katırları belgesel ...
Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Zonguldak'ta polis kumar oynayanlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Zonguldak'ta polis kumar oynayanlara göz açtırmıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X