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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zararlı Gal Arısı Zonguldak ve Bartın’da görüldü

İHA

Türkiye'de en son 2014 yılında görülen Kestane Gal arısı 20 Mayıs tarihinde Zonguldak ili Kilimli ilçesi ve Bartın Kızılkum Köyünde görüldü.

Zararlı Gal Arısı Zonguldak ve Bartın’da görüldü

Türkiye’de en son 2014 yılında görülen Kestane Gal arısı 20 Mayıs tarihinde Zonguldak ili Kilimli ilçesi ve Bartın Kızılkum Köyünde görüldü.
Anavatanı Çin olan daha sonra Japonya ve daha sonra 2002 yılında Avrupa’ya yayıldı. Kestane ağaçlarına zarar veren Gal Arısı anormal gelişime, yaprak, çiçek ve meyve sayısında azalmaya sebep oluyor.
20 Mayıs’ta Zonguldak ili Kilimli ilçesi ve Bartın Kızılkum Köyünde görülen Gal Arısı ile ilgili Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü yazılı bir açıklama gönderdi.
“Kestane ağaçlarında yaprak, çiçek ve meyve sayısında azalmaya sebep oluyor”
Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Gal Arsının kestane ağaçlarına zarar verdiğini ve yaprak, çiçek ve meyve sayısında azalmaya sebep olduğu belirtilerek “Kestane Gal Arısı zararlısı Kestane türlerinde zarar yapmaktadır. Anavatanı Çin olup daha sonra Japonya (1941) ve Avrupa’ya (2002) yayılmıştır. Ülkemizde ilk olarak 2014 yılında Yalova’ da görülmüş olup Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğümüz ormanlarında geçmiş yıllarda tespiti bulunmamakta birlikte bu yıl Zonguldak ili Kilimli ilçesi ve Bartın ili Kızılkum köyü Kestane ağaçlarında zararlının varlığı 20 Mayıs 2020 tarihinde tespit edilmiştir. Zararlı kestane ağaçlarında fazla sayıda gal denilen anormal gelişime, yaprak, çiçek ve meyve sayısında azalmaya sebep olur. Çiçek oluşumunu engellediği için arıcılıkta da olumsuz etkiler oluşturabileceği düşünülmektedir. Ağacı hastalıklara karşı dayanıksız hale getirerek büyümesine ve gelişmesine engel olur. Mayıs, Haziran ve Temmuz boyunca ağaçlarda hissedilir derecede zararı görülür. Ülkemizde Bursa Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı bulunan laboratuvarda üretilen ve en etkili doğal düşmanı olan yırtıcı Torymus sinensis ile biyolojik mücadele yapılmaktadır. Zira mekanik, biyolojik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik insektistlerle mücadele metodlarından tercihimiz öncelikle biyolojik mücadele metodlarıdır. Biyolojik mücadelede yırtıcı laboratuvarda üretilerek ormanlara salınmaktadır. Ayrıca bulaşık sürgünlerin budanması ve yakılması şeklinde mekanik mücadele yapılmaktadır. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü olarak tüm ormanlarımızı tarayarak bu zararlının yayılış alanlarını araştırıyor ve ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile dayanışma halinde mücadele sürecini belirliyoruz. Bu kapsamda yararlanabileceğimiz Bölge Müdürlüğümüze bağlı Gökçebey Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarımız bulunmaktadır. Bu laboratuvarımızda görev yapan Biyolog ve Laborantlarımız tarafından hali hazırda Göknar kabuk böceği zararlısına karşı faydalı yırtıcı böcek üretimi yapılmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz olarak Kestane Gal Arısı’na karşı yırtıcı böcek olan Torymus sinensis’ı kendi laboratuvarımızda üretebilmek için, ilgili teknik elemanların Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan laboratuvarda yapılan çalışmaları yerinde inceleme ve akabinde Zonguldak Gökçebey de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarında üretim gerçekleştirilmesi amacıyla görevlendirilecektir. Takiben zararlı ve yırtıcı böceklerin biyolojik yaşam seyirlerine göre üretim işlemlerine başlanacaktır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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