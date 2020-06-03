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<br>Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yuvasında ayağına dolanan ip nedeniyle mahsur kalan yavru kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.<br>Alaplı ilçesi Konak Mahallesi'nde, ceviz ağacındaki yuvasında ayağına ip dolanmış halde asılı kalan ve uzun süre kurtulabilmek için çırpınan yavru kargayı, çevredekiler fark etti. Kendi imkanlarıyla kargaya ulaşamayan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın merdiveniyle karganın yuvasına ulaştı. Ayağına dolanan ipten kurtarılan karga, sağlık kontrolünün ardından yuvasına bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ<br>2020-06-03 12:58:01<br>

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