Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

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Zonguldak’ta ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için hastane önünde tören düzenlendi.

Zonguldak’ta ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için hastane önünde tören düzenlendi. Törene; BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezî Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, başhekim yardımcıları, doktorlar, hemşireler, güvenlik görevlileri ve personeller katıldı.

Dualar okunmasının ardından Zekeriya Duyar için helallik istendi. Duaların okunmasının ardından Zekeriya Duyar Kozlu İlçesi Üçköy' de kılınan cenaze namazı sonrası defin edildi.

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