Namazda telefonunun çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu

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<br>Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta, namaz kıldığı sırada cep telefonunun çalındığını iddia eden Cemal Karagülle (53), polise gidip, şikayetçi oldu.<br>Olay, öğle saatlerinde, Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Yeni Cami'de meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Karagülle, öğle namazını kılmak için camiye girdi. Namaz çıkışı elini cebine atan Karagülle, cep telefonunun olmadığını fark etti. Yakındaki polis ekiplerinin yanına giderek, durumu anlatan Karagülle, şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-06-03 16:01:02<br>

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