Çarptığı otomobilin sürücüsü ölen ambulans şoförü adliyede (2)

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<br>TUTUKLANDI<br>Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, çarptığı otomobilin sürücüsü Zekariya Duyar'ın hayatını kaybetmesine neden olan ambulansın şoförü M.C.U. (23), savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Kazada kusurlu bulunan M.C.U., 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-06-03 16:37:27<br>

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