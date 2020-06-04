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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afgan doktor, vefa borcunu ödüyor

DHA

Gürkay GÜNDOĞANSinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) AFGANİSTAN'da, girdiği üniversite sınavında il birincisi olunca Türkiye'de öğrenim görme fırsatı yakalayan Pasoon İbrahim Zaid (28), onur belgesiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Dr. Zaid, şimdi yıllardır halkının yaralarına merhem olan Türk Kızılayı'nda doktorluk yaparak, vefa borcunu ödüyor. Afganistan'ın Patika kentinde yaşayan Pasoon İbrahim Zaid, 2012 yılında ülkesinde girdiği üniversiteye giriş sınavında il birincisi oldu. Afganistan'da tıp fakültesini kazanan Zaid'e ülkesi tarafından...

Afgan doktor, vefa borcunu ödüyor

<br>Gürkay GÜNDOĞANSinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) AFGANİSTAN'da, girdiği üniversite sınavında il birincisi olunca Türkiye'de öğrenim görme fırsatı yakalayan Pasoon İbrahim Zaid (28), onur belgesiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Dr. Zaid, şimdi yıllardır halkının yaralarına merhem olan Türk Kızılayı'nda doktorluk yaparak, vefa borcunu ödüyor.<br>Afganistan'ın Patika kentinde yaşayan Pasoon İbrahim Zaid, 2012 yılında ülkesinde girdiği üniversiteye giriş sınavında il birincisi oldu. Afganistan'da tıp fakültesini kazanan Zaid'e ülkesi tarafından Türkiye'de burslu olarak eğitim alma imkanı tanındı. İzmir'de 8 ay dil eğitimi alan Zaid, ardından Konya'da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde öğrenime başladı. Başarılarıyla onur belgesi de alan Zaid, 2018 yılında mezun oldu. Dr. Zaid, 1 yıl Ağrı'da özel tıp merkezinde görev yaptıktan sonra Türk Kızılayı'na başvurdu. Dr. Zaid, 7 aydır Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde kan alma biriminde görevini başarıyla sürdürüyor.<br>Dr. Zaid, ülkesinde yıllardır yaptığı yardımlarla halkın sevgisini kazanan Tük Kızılayı'nın personeli olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Türk Kızılayı'na doktor arandığını öğrenince çok mutlu olduğunu ve hemen başvuruda bulunduğunu belirten Dr. Zaid, "Tıp fakültesi kazandıktan sonra hükümetimiz 'İsterseniz Türkiye'ye sizi burslu olarak gönderebiliriz' diye imkan sundu. Ben de aileme danıştım. 'Hem yabancı dil öğrenmiş olursunuz hem de diğer bir ülkenin kültürünü öğrenirsiniz' dediler. Kabul ettim ve 2012 yılında İzmir'e geldim. 8 ay Türkçe eğitim gördüm sonra Konya'da eğitim aldım. 7 aydır Türk Kızılayı'nda çalışıyorum" dedi.<br>'TÜRK KIZILAYI'NDA GÖREV YAPMAK GURUR VERİCİ'<br>Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'de aldığı eğitimle ülkesindekilere hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Dr. Zaid, şöyle konuştu:<br>"Kızılay'da çalışmanın manevi bir tarafı da var. Burada insanların hayatları kurtarmak için çalışıyoruz. Uzmanlık sınavına da çalışıyorum aynı zamanda. Uzman olunca ülkeme dönüp hizmet etmek istiyorum. Kızılay'da çalışmak çok güzel bir duygu. Ailem, çevrem Kızılay'da çalıştığımı duyunca mutlu oldular. Kızılar ülkemde önemli yardımlar yapıyor. Oradaki mağdur insanlara yardım ediyor. Teşekkür ediyorum. Türkiye'yi iz yabancı ülke olarak görmüyoruz. Çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Bende burada hiç yabancılık çekmedim. Burada 'kardeş' dediğim arkadaşlarım oldu. Onlarla burada olsak da olmasak da bağımızı koparmayacağım. Burası benim için güzel bir hatıra. Ömür boyu bağım devam edecek." DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE<br>2020-06-04 09:20:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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