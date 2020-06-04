Yabancı plakalı araç tünelde ters yöne girdi: 3 yaralı BEÜ Rektör Yardımcısı Haktan Özaçmak kazada hafif yaralandı

Zonguldak'ta yabancı plakalı bir araç tünelde ters yöne girdi. Ters yöne giren araçla BEÜ Rektör Yardımcısı Haktan Özaçmak idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldakİstanbul karayolu Değirmenağzı 2. Tünel içerisinde yaşandı. Ters yönde seyir eden Hasan Barutçu (77) idaresindeki CT 12 FWZ yabancı plakalı araç ile BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak (52) idaresindeki 67 DB 145 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Hasan Barutçu, Haktan Özaçmak ve yabancı plakalı araçtaki yolcu Neriman Bolat (66) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ile itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tünel kontrollü olarak trafiğe açılacak.

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