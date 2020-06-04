Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Perşembe ışıklı kavşağında kaza meydana geldi. Perşembe istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan N. S. 'nin kullandığı 74 DH 972 plakalı aracın önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için ani fren yapan sürücüye arkadan gelen T. B'nin kullandığı 67 ABF 889 plakalı araç çarptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar N. S. ve eşi Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

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