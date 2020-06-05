Düşürdüğü bıçak bacağına saplandı

<br>Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın merkeze bağlı Beycuma beldesinde, otomobiline binerken düşürdüğü bıçağın bacağına saplanması sonucu yaralanan okul müdürü R.Ş., hastaneye kaldırıldı.<br>Olay, saat 21.00 sıralarında merkezde meydana geldi. Alışveriş yaptıktan sonra otomobiline binen okul müdürü R.Ş.'nin, iddiaya göre düşürdüğü meyve bıçağı bacağına saplandı. Yaralanan R.Ş., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahaleden sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Cüneyt ÖZFİDAN<br>2020-06-05 00:04:33<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.