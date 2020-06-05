Kuaför ve berberler denetlendi

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamı ile açılan berber ve kuaförleri denetledi. Saç fırçası bulunduran bazı berberlere ceza işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri denetledikleri kuaför ve berberlerde tıraş edilen müşteri kayıt altına alınıp alınmadığına, dezenfektan bulundurulup bulundurmadığını, ortak kullanım eşyası gazete gibi eşya olup olmadığı ile su haricinde yiyecek ve içecek servisi yapılıp yapılmadığını kontrol ettiler. Zabıta ekipleri saç fırçası bulunduran bazı kuaförlere cezai işlem uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.