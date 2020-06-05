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Otomobilin ineğe çarpma anı saniye saniye kaydedildi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kaza anı otomobilin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobilin ineğe çarpma anı saniye saniye kaydedildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kaza anı otomobilin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza Kdz. EreğliDevrek arası karayolunun Süleymanbeyler Köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kurye firmasında çalışan Orhan Kemal Acar (40) 67 SK 495 plakalı otomobille Devrek ilçesi istikametine seyir halinde iken aniden önüne çıkan ineğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, otomobilde hasar meydana geldi. Sürücünün şikayeti üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak tutanak tuttu. İneğin sahibinin otomobilde meydana gelen hasarı karşıladığı öğrenilirken, kendisine çarpan ineğin ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Yaşanan kaza anı ise otomobilin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin seyir halinde iken aniden önüne çıkan ineğe çarparak savurduğu görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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