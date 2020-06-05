Zonguldak’ta 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Zonguldak'ta jandarma ekipleri bir ikamete düzenledikleri baskında 14 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen istihbari faaliyetler sonucunda Merkez ilçe Çağlı köyünde ikamet eden H.T. (86) isimli kadının bahçesinde 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bahçede ele geçirilen kenevir bitkilerinin H.T.’nin damadı A.O.'nın (56) izinsiz olarak yetiştirdiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gerekli adli işlemlere başlanıldı.

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