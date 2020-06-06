Zonguldak'ta ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu

Zonguldak'ta görülen ay tutulması için foto safari yapan özel ekip, fotoğrafları ile hayran bıraktı.

Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Çilek Ay Tutulması" saat 20.45 itibariyle gerçekleşmeye başladı. Ay tutulması ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta da gözlemlendi. Çekilen görüntülerde Ay'ın turuncu ve sarımsı tutulma anı kartpostallık manzara oluşturdu. Ay Tutulması’na tanıklık etmek isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar da foto safari yaptı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü de 6 kişilik özel tim ile ayı görüntüledi. Türk astronomi fotoğrafçısı Betül Türksoy'dan esinlenilerek yapılan foto safari çalışmasında ayın turuncu ve sarımsı anları görüntülendi. İzleyenleri kendine hayran bırakan ay; fotoğraflar ile de dikkatleri üzerine çekti.

'Drone' da kullanılan çalışmada 18.00 ila 24.00 saatleri arasında üretilen fotoğraf ve videolar kısa sürede beğeni aldı.

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