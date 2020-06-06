Zonguldak'ta sosyal mesafeli balık avı

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak durdurulan olta balıkçılığı, yeniden başladı. Aralarında 1,5 metre mesafeyle önlem alan amatör balıkçılar, maske takıp, hijyen kurallarına göre oltayla balık tutuyor.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan olta balıkçılığı, Zonguldak'ta normalleşme tedbirleri kapsamında yeniden başladı. Hazırlıklarını tamamlayan amatör balıkçılar, belirlenen kurallar çerçevesinde avlanmaya başladı. Olta balıkçıları, Kozlu sahilinde fiziki mesafe kuralını da gözeterek, güneşli havanın tadını çıkardı. Sabahın ilk ışıklarıyla sahile gelen balıkçılar, oltalarını denize attı. Balıkçılar, yanlarında getirdikleri kovaları istavrit ile doldurdu. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, amatör balıkçıların sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.<br>Kısıtlama nedeniyle olta balıkçılığını özlediğini anlatan Hasan Atay, "O kadar mutluyum ki ayaklarım yere değmiyor desem yeridir. 45 yıldır balık tutuyorum. Psikoloğa gitmene gerek kalmıyor. Oltanı al gel doğa ile baş başasın. Çok güzel bir şey" dedi.<br>Ayhan Uluçay da haziran ayının bereketli geldiğini söyleyerek, "Zonguldak'ımızın koronavirüsten sonra ilk balık tufanı bu. Haziran ayının bereketi. Çalışırsan 56 kilo balık alıyorsun günlük" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-06-06 08:38:41<br>

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