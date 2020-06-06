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(Özel) Asrın projesi Filyos Limanı, milyarlarca dolar gelir elde edecek İş adamı Mustafa Çakır, "Filyos Limanı'nın bölgeye katacağı katkının tahmin edilemeyecek kadar büyük olduğunu biz görüyoruz"

İHA

Zonguldak'ta 150 yıllık Filyos Projesi'nin liman inşaatında sona yaklaşılıyor. İş adamı Mustafa Çakır, limanın bölgeye yapacağı katkının tahmin edilemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi. 2. Abdülhamid'in rüyası olan projenin hayata geçmesiyle birlikte kurulacak olan fabrikalarda 10 binden fazla kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

(Özel) Asrın projesi Filyos Limanı, milyarlarca dolar gelir elde edecek İş adamı Mustafa Çakır, "Filyos Limanı'nın bölgeye katacağı katkının tahmin edilemeyecek kadar büyük olduğunu biz görüyoruz"

Zonguldak'ta 150 yıllık Filyos Projesi'nin liman inşaatında sona yaklaşılıyor. İş adamı Mustafa Çakır, limanın bölgeye yapacağı katkının tahmin edilemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi. 2. Abdülhamid'in rüyası olan projenin hayata geçmesiyle birlikte kurulacak olan fabrikalarda 10 binden fazla kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.
Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Filyos Limanı, Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak. Endüstri Bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzeygüney aksını da birbirine bağlamış olacak.
Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs sebebiyle bazı çalışmalar durdurulurken, liman inşaatı ise son hızıyla sürüyor. Çalışmaların 2020 yılında bitmesi öngörülüyor.
Ulaş Gümrük Müşavirliği ve Çakır Denizcilik Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çakır, Filyos Limanı'nın önemine değindi. Çakır, "Bir liman o ülkenin o bölgenin dış dünyaya açılan ekonomik, sosyal ve kültürel kapısıdır. Limanlar tarih boyu çok önemli ticaret ve turizm merkezleri olarak dünya ekonomisinde uygarlıkların şekillenmesine öncülük etmişlerdir. Dünya dış ticaret hacminin yüzde 85'i deniz yolu taşımasıyla yapılması limanların uluslararası ticarette önemini artırmıştır. Çünkü deniz yolu taşımacılığı diğer taşımacılık yöntemlerine göre daha yüksek hacimli ve az maliyetli olması, güvenilir olması tercih edilen bir unsurdur. Limanlara giriş yapan gemilerin sayısı ve yük hacimleri, hem bölgesel ekonomiye hem ülke ekonomisine katkı sağlamak, aynı zamanda bulunduğu bölgeye yatırımcı sanayicilerin gelmesi bölgede mevcutta bulunan sanayi ve ticaretin gelişmesi açısından önem arz etmektedir" dedi.

"Sadece transit geçişlerden milyarlarca dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyoruz"
İş adamı Mustafa Çakır, Filyos Limanı'nda sadece transit geçişlerden milyarlarca dolar gelir elde edileceğini ifade ederek şöyle devam etti:
"Bu çerçevede Filyos Limanı'nı değerlendirecek olursak hem bölgesel kalkınma açısından hem de ülkemizin uluslararası ulaşım koridorları üzerinde önemini artıracak çok büyük bir proje olarak değerlendiriyorum. Zonguldak, Bartın, Karabük olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu ihracat merkezi haline gelecektir. Filyos Limanı Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki transit geçişlerin aktarma merkezi olacağını, sadece transit geçişlerden milyarlarca dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyoruz. 150 yıllık bir proje olan ve bu bölgenin kaderini tayin edecek proje başından sonuna kadar bizzat şirketimiz olarak bulunmamız, gümrüklemesinde, nakliyesinde, acenteliğinde bulunmamız bizi son derece gururlandırmıştır. Alt yapısı son ayak olan bizim de nakliye ve gümrüklemesini yapacağımız taram gemimiz zannedersem Temmuz ayında gelmesini bekliyoruz. Üst yapı inşaatının da bitimi Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah 2023 yılında bekliyoruz. Burada ben özellikle Filyos Limanı'nın projesinin bir an önce hayata geçmesi açısından bizzat takip eden Cumhurbaşkanımıza verdiği desteklerden dolayı bölgenin ve ülkenin iş adamı olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

"Filyos, en küçük işletmeye kadar katkı sağlayacak"
Filyos Limanı'nın bölgeye yapacağı katkının tahmin edilemeyecek kadar büyük olduğunu ifade eden Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:
"Her zaman diyoruz ki küresel ekonomi. Limanlar çok önemli giriş çıkış kapılarıdır. Filyos Limanı'nın bölgeye katacağı katkı, tahmin edilemeyecek kadar büyük olduğunu biz görüyoruz. Hem ihracatımız açısından hem döviz getirisi açısından hem bu bölgenin ticareti, sanayisine getirecekleri katkılar, en küçüğünden en büyük işletmecisine kadar nakliye, akaryakıt, gıda, yemek sektöründe akla hayale gelmeyecek sanayi ve ticaret erbabına büyük katkısı olacaktır. Hem de sadece bu işin ekonomik boyutunda kalmayıp kültürel ve sosyal faydalarını da mutlaka göreceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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