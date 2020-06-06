Araç takla attı: 2 yaralı

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ZonguldakAnkara karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ZonguldakAnkara karayolu Eceler mevkinde meydana geldi. Zonguldak istikametinden Ankara istikametine giden 67 AAB 770 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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