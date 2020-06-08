Traktörün altında kalarak ölen işçi toprağa verildi

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<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Gökhan Alboğa(37), toprağa verildi.<br>Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kumtarla Köyü Madenler Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Alboğa, kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kaldı. Köylülerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve AFAD ekipleri geldi. Sağlık ekibi traktörün altından çıkarılan Gökhan Alboğa'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Zonguldak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Alboğa için belediye şantiyesinde tören düzenlendi. Alboğa, düzenlenen törenin ardından Kumtarla köyünde toprağa verildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-06-08 16:29:54<br>

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