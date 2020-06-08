Kdz.Ereğli Belediyesi sivrisineklerle mücadele başlattı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi, sıcak havayla birlikte artan sivrisineklere karşı 31 mahallede ilaçlama çalışması başlattı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi tarafından, mahallelerde sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Sivrisineklerin üreme alanları olan dere yatakları gibi sulak yerlerde larva mücadelesini tamamlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarına paralel artan sivrisineklere karşı ilçenin her mahallesinde akşam saatlerinde ilaçlama yapıyor.

Kdz.Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, Ekim ayı sonuna kadar ilaçlama çalışmalarına devam edeceklerini belirterek “İlaçlama alanında eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını almış veteriner hekim, kimyager ve biyosidal ürün uygulayıcısı 5 uzman kontrolünde Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı biyosidal ürünlerle ilaçlama yapılıyor. Dere yatakları ve sulak alanlarda yaptığımız çalışmanın ardından ekiplerimiz araç üstü ULV makineleriyle mahalle mahalle geziyor. İlaçlama çalışmaları periyodik olarak Ekim ayı sonuna kadar devam edecek” dedi.

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