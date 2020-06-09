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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, adliyede

DHA

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 11 yıl önce boşandığı eşini rehin alarak ayağından vuran Ümit A. (43), adliyeye sevk edildi. Ümit A. gazetecilerin "Pişman mısınız ?" sorusuna, "Namusumu temizledim" diye cevap verdi.  Dün öğle saatlerinde Kepez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan Ümit A., 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı D.'yi (42) evinde rehin aldı. Ayağından vurduğu 3 çocuğunun annesi Aslı D.'yi balkona çıkararak elindeki tabanca öldürmekle tehdit eden Ümit A., çocuklarını göremediğini söyleyerek, velayetlerinin halasına...

Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, adliyede

<br>Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 11 yıl önce boşandığı eşini rehin alarak ayağından vuran Ümit A. (43), adliyeye sevk edildi. Ümit A. gazetecilerin "Pişman mısınız ?" sorusuna, "Namusumu temizledim" diye cevap verdi. <br>Dün öğle saatlerinde Kepez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan Ümit A., 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı D.'yi (42) evinde rehin aldı. Ayağından vurduğu 3 çocuğunun annesi Aslı D.'yi balkona çıkararak elindeki tabanca öldürmekle tehdit eden Ümit A., çocuklarını göremediğini söyleyerek, velayetlerinin halasına verilmesini istedi. Eve gelen Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ'ın ikna etmesiyle 2 saat sonra teslim olan Ümit A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ümit A., gazetecilerin "Pişman mısınız ?" sorusuna "Namusumu temizledim" diyerek cevap verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-06-09 11:29:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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