Kazada ölen Eymen Burak toprağa verildi

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, iki aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Eymen Burak Altındağ (10), toprağa verildi.<br>Kaza, önceki gün Zonguldak-Ankara karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Hanife Yılmaz (43) yönetimindeki 67 ED 441 hafif ticari araç ile Cihan Altındağ (44) yönetimindeki 67 AH 332 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Eymen Burak Altındağ hayatını kaybetti, babası Cihan ile annesi İlkay (40) ve ağabeyi Umut Kadir Altındağ (18) yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.<br>Eymen Burak Altındağ'ın cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınarak evinin önüne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Altındağ'ın cenazesi, Hayat Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.<br>Hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz ise dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-06-09 14:20:10<br>

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