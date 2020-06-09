Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, adliyede(2)

<br>TUTUKLANDI<br>Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski eşini ayağından vurup, rehin alan Ümit Aydoğan (43), savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Aydoğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-06-09 16:04:25<br>
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