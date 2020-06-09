Çufalı, "Covid-19 salgını döneminde üniversiteler" toplantısına katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü, GreenMetric tarafından düzenlenen "Covid19 Salgını Döneminde Üniversiteler" konulu toplantıya katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı GreenMetric Dünya Çevreci Üniversiteler Paltformu tarafından 9 Haziran günü düzenlenen çevrimiçi toplantıya katıldı. Dünyadaki pek çok üniversiteyi çevreye duyarlılık açısından değerlendiren GreenMetric, çevre ve sürdürülebilirliğin yanı sıra tükenen kaynaklar ve küresel problemler ile de yakından ilgileniyor. Üniversitelerin bilimsel katkılarıyla küresel problemlere çözümler geliştirmeyi de hedefleniyor. Covid19 salgını döneminde üniversitelerdeki eğitim öğretim ve virüs ile savaş kapsamında alınan önlemlerin konu alındığı toplantıya dünyanın 9 ülkesini temsilen 9 konuşmacı katıldı.

Toplantıda BEÜ ve Türkiye’yi temsilen ilk sırada söz alan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı sunumunda üniversitenin sunduğu sağlık hizmetleri, Türkiye ve Zonguldak’ta Covid19 salgınının seyri ve son durumu hakkında bilgi verdi. Salgının eğitimöğretim süreçlerine etkisi ve alınan önlemlerden de bahseden Rektör Çufalı, BEÜ'nün topluma hizmet ve Covid19 salgını ile mücadele kapsamında yürüttüğü maske ve siperlik üretimi, solunum cihazı çoklayıcısı üretimi gibi hizmetler hakkında bilgilendirme yaptı.

Dünyanın 42 ülkesinden 1400’ün üzerinde katılımcı tarafından canlı olarak ilgiyle izlenen toplantı sunumların sonrasında sorucevap bölümü ile son buldu. Toplantının videosuna https://youtu.be/N2T9B13SGg adresinden erişilebilir.

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