Otomobil yoldan çıkıp kanala girdi: 1 yaralı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak su kanalına girdi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza gece saatlerinde EreğliKandilli yolu Köseağzı Plajı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre T.A. idaresindeki 67 SC 603 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce su kanalına girdi. Kazayı gören diğer sürücüler yaralı sürücüye yardıma koşarken 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kaza yapan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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