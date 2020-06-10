Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Valiliği'ne atandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Valiliği'ne atandı

İHA

Afyonkarahisar Valiliği görevini sürdüren Mustafa Tutulmaz, son kararname ile Zonguldak Valiliği'ne atandı.

Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Valiliği'ne atandı

Afyonkarahisar Valiliği görevini sürdüren Mustafa Tutulmaz, son kararname ile Zonguldak Valiliği'ne atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 41 ilin Valisinin yeri değişti. Zonguldak Valiliği görevini sürdüren Erdoğan Bektaş, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. Afyonkarahisar Valiliği görevini sürdüren Mustafa Tutulmaz ise Zonguldak Valiliği görevine atandı. Tutulmaz'ın özgeçmişi ise şöyle:
"1965 yılında Antalya’nın Korkuteli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Korkuteli’de orta ve lise öğrenimini Burdur’da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında Antalya kaymakam adayı olarak göreve başladı. 19891990 yılları arasında 1 yıl süre ile İçişleri Bakanlığı tarafından İngilizce dil öğrenimi ve mesleki çalışmalarda bulunmak üzere İngiltere’de bulundu.
Görev yaptığı süre içinde, Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (CIEC) Genel Kurul ve Çalışma Grupları, Avrupa Konseyi Vatandaşlık Konferansı ve Çalışma Grupları, Avrupa Birliği Müzakere Süreci Tarama Çalışmaları, Sivil Savunma, nüfus ve vatandaşlık ile kamu denetçiliği alanında uluslararası konferans, toplantı, seminerlere katılım ve inceleme ziyaretleri ile İnsan hakları, liderlik, toplam kalite yönetimi, bilgi ve belge yönetimi, proje hazırlama kursları ile değişik hizmet içi eğitim kurslarına katıldı. T.C. Kimlik Kartının proje hazırlık, pilot uygulaması ve yaygınlaştırma hazırlık çalışmalarında komisyon başkanlığı görevinde bulundu.
Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. İngiltere deki eğitimi dönüşünde 4 ay süreyle Isparta İli Gelendost İlçesi Kaymakam Vekilliği görevini yürüten Vali Tutulmaz, sırasıyla; 19911992 yılları arası Eskişehir ili Mihalgazi Kaymakamlığı, 19931995 yılları arası Ardahan ili Göle Kaymakamlığı, 19951998 yılları arası Erzincan ili Tercan Kaymakamlığı, 19982001 yılları arası Kastamonu Vali Yardımcılığı, 20012002 yılları arası Ordu ili Perşembe Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 20002001 yıllarında İngiltere Exeter Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı. 20022006 yılları arasında Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, 20062011 yılları arası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, 20112012 yıllarında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevinde bulundu. 20132014 yılları arası TBMM’ne Bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumunda kurucu Genel Sekreter olarak görev yaptı. Genel müdür yardımcılığı görevini yürütürken 20062009 yılları arası Polis Akademisinde Vatandaşlık Hukuku Dersi Öğretim Elemanı olarak görev yaptı. 21 Mayıs 2014 tarih ve 2014/6366 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Siirt Valiliği görevine atanan Vali Mustafa Tutulmaz,13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla atandığı Afyonkarahisar Valiliği görevine 04 Temmuz 2017 tarihinde başladı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okul öncesi eğitim konulu e-konferans
YEREL HABERLER Okul öncesi eğitim konulu e-konferans
Sözleriyle tepki çeken Vali, merkeze çekildi
YEREL HABERLER Sözleriyle tepki çeken Vali, merkeze çekildi
Sansar yavrularına sahip çıktılar
YEREL HABERLER Sansar yavrularına sahip çıktılar
Otomobil yoldan çıkıp kanala girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yoldan çıkıp kanala girdi: 1 yaralı
Elektrik direğine çarpan TOFAŞ otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan TOFAŞ otomobil kullanılamaz ...
Eski karısını rehin alıp vuran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eski karısını rehin alıp vuran zanlı tutuklandı
GMİS Yönetim Kurulu: "Van’da emekçilerimize yönelik haince saldırıyı kınıyoruz”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu: "Van’da emekçilerimize yönelik ...
Çufalı, "Covid-19 salgını döneminde üniversiteler" toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Çufalı, "Covid-19 salgını döneminde üniversiteler" ...
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, adliyede(2)
YEREL HABERLER Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, ...
Kazada ölen Eymen Burak toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen Eymen Burak toprağa verildi
Kazada ölen 10 yaşındaki Eymen'e gözü yaşlı veda
YEREL HABERLER Kazada ölen 10 yaşındaki Eymen'e gözü yaşlı veda
Kumarhaneye çevrilmiş eve jandarma baskın düzenledi
YEREL HABERLER Kumarhaneye çevrilmiş eve jandarma baskın düzenledi
Jandarma 2 yıl önceki hırsızlık olayını çözdü
YEREL HABERLER Jandarma 2 yıl önceki hırsızlık olayını çözdü
Normalleşme sürecinde vatandaşlar oynayarak moral buldu
YEREL HABERLER Normalleşme sürecinde vatandaşlar oynayarak moral ...
Karısını rehin alarak vuran zanlı adliyede
YEREL HABERLER Karısını rehin alarak vuran zanlı adliyede
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, adliyede
YEREL HABERLER Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, ...
İnternette tanıştığı Endonezyalı kadınla evlenebilmek için yardım bekliyor 
YEREL HABERLER İnternette tanıştığı Endonezyalı kadınla evlenebilmek ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kdz.Ereğli Belediyesi sivrisineklerle mücadele başlattı
YEREL HABERLER Kdz.Ereğli Belediyesi sivrisineklerle mücadele ...
10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada, sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada, sürücü ...
10 yaşındaki Eymen’in ölümüne neden olan hemşire tutuklandı
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Eymen’in ölümüne neden olan hemşire ...
Traktörün altında kalarak ölen işçi toprağa verildi
YEREL HABERLER Traktörün altında kalarak ölen işçi toprağa verildi
Devrekli öğrenci katıldığı yarışmada Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Devrekli öğrenci katıldığı yarışmada Türkiye ikincisi ...
Yol inşaatında kadınlar imece usulü çalışıyor
YEREL HABERLER Yol inşaatında kadınlar imece usulü çalışıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X