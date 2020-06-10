Madenci iş yerinde rahatsızlandı, 18 işçi karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madenci iş yerinde rahatsızlandı, 18 işçi karantinaya alındı

İHA

Zonguldak'ta bir madenci gece yarısı gittiği iş yerinde rahatsızlanınca korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı. İşçinin ilk testi negatif sonuçlanırken temas ettiği 18 işçi ev karantinasına alındı.

Madenci iş yerinde rahatsızlandı, 18 işçi karantinaya alındı

Zonguldak'ta bir madenci gece yarısı gittiği iş yerinde rahatsızlanınca korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı. İşçinin ilk testi negatif sonuçlanırken temas ettiği 18 işçi ev karantinasına alındı.
Edinilen bilgiye göre 2009 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işe başlayan S.Ç. (37) isimli maden işçisi, gece vardiyası için çalışmak üzere gittiği Gelik işletmesinde rahatsızlandı. Geçen pazar gecesi yaşanan olayda, hastalanan işçi iş yeri hekimi ve sağlık personeli tarafından hastaneye sevk edildi.
Burada korona virüs şüphesi ile hastaneye yatırılan işçi, koşulların uygun olmadığı iddiasıyla dilekçeyle imza vererek hastaneden ayrıldı. Ertesi gün 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerince yeniden hastaneye yatırılan işçinin ilk testi negatif çıktı. Ancak işçinin temas kurduğu diğer 18 madenci ev karantinasına alındı.

"18 işçi 14 günlük ev karantinasında"
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, süreci şöyle aktardı:
"Karadon Müessesesi Gelik İşletmesinde sosyal bakım dediğimiz iş yerinde çalışan bir arkadaşımız pazar gecesi 12.08 vardiyesine geldiğinde iş yerine rahatsızlandığını beyan etmiş. İş yeri hekimi ve sağlık personeli hastaneye sevk sağlanmış. Hastanedeki kontrolden sonra arkadaşımızı kovid şüphesi ile hastanemizde misafir etmişler. Yalnız arkadaşımız hastanede kendine göre koşulların uygun olmadığını düşünerek sabaha karşı saat 04.30 civarlarında dilekçe yazarak hastaneyi terk etmiş. Pazartesi günü öğleden sonra arkadaşımız evinden 112 sağlık ekipleri ve polis arkadaşlar o zaman tekrar hastaneye getirilmiş ve tedavisine başlanmış. Bununla beraber bu arkadaşımızın temas ettiği 17 kişi dün itibariyle 18 kişi 14 günlük ev karantinasına alındı. Şu an arkadaşlarımız filyasyon ekibinin belirlediği 18 kişi oldu. Bunlar 14 günlük ev karantinasında beklemekteler. Dün akşam itibariyle korona virüs şüphesi bulunan arkadaşımızın test sonucu geldi. Sonucu negatif çıktı. İkinci ve üçüncü testler yapıldıktan sonra arkadaşımızın test sonuçları belli olacak. 18 arkadaşımız ev karantinasında, durumları takip edilmektedir."
45 işçi daha 14 günlük ev karantinasında
Öte yandan geçen haftalarda TTK Armutçuk Müesesesi'nde bir işçinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine temas kurduğu 45 maden işçisi ev karantinasına alınmıştı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Bir önceki vak'amız Armutçuk'ta gerçekleşti. Arkadaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bildiğiniz gibi 45 arkadaşımız orada filyasyon ekibinin tespit ettiği 14 günlük ev karantinasındalar. Çok şükür ne durumu pozitif çıkan arkadaşımızve 45 arkadaşımızda yeni bir gelişme yok. Hepsi iyiler" şeklinde ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlıkçılara sözü ile eleştirilen Zonguldak Valisi, merkeze alındı
YEREL HABERLER Sağlıkçılara sözü ile eleştirilen Zonguldak Valisi, ...
Okul öncesi eğitim konulu e-konferans
YEREL HABERLER Okul öncesi eğitim konulu e-konferans
Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Valiliği'ne atandı
YEREL HABERLER Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Valiliği'ne atandı
Sözleriyle tepki çeken Vali, merkeze çekildi
YEREL HABERLER Sözleriyle tepki çeken Vali, merkeze çekildi
Sansar yavrularına sahip çıktılar
YEREL HABERLER Sansar yavrularına sahip çıktılar
Otomobil yoldan çıkıp kanala girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yoldan çıkıp kanala girdi: 1 yaralı
Elektrik direğine çarpan TOFAŞ otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan TOFAŞ otomobil kullanılamaz ...
Eski karısını rehin alıp vuran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eski karısını rehin alıp vuran zanlı tutuklandı
GMİS Yönetim Kurulu: "Van’da emekçilerimize yönelik haince saldırıyı kınıyoruz”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu: "Van’da emekçilerimize yönelik ...
Çufalı, "Covid-19 salgını döneminde üniversiteler" toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Çufalı, "Covid-19 salgını döneminde üniversiteler" ...
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, adliyede(2)
YEREL HABERLER Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, ...
Kazada ölen Eymen Burak toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen Eymen Burak toprağa verildi
Kazada ölen 10 yaşındaki Eymen'e gözü yaşlı veda
YEREL HABERLER Kazada ölen 10 yaşındaki Eymen'e gözü yaşlı veda
Kumarhaneye çevrilmiş eve jandarma baskın düzenledi
YEREL HABERLER Kumarhaneye çevrilmiş eve jandarma baskın düzenledi
Jandarma 2 yıl önceki hırsızlık olayını çözdü
YEREL HABERLER Jandarma 2 yıl önceki hırsızlık olayını çözdü
Normalleşme sürecinde vatandaşlar oynayarak moral buldu
YEREL HABERLER Normalleşme sürecinde vatandaşlar oynayarak moral ...
Karısını rehin alarak vuran zanlı adliyede
YEREL HABERLER Karısını rehin alarak vuran zanlı adliyede
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, adliyede
YEREL HABERLER Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı, ...
İnternette tanıştığı Endonezyalı kadınla evlenebilmek için yardım bekliyor 
YEREL HABERLER İnternette tanıştığı Endonezyalı kadınla evlenebilmek ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kdz.Ereğli Belediyesi sivrisineklerle mücadele başlattı
YEREL HABERLER Kdz.Ereğli Belediyesi sivrisineklerle mücadele ...
10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada, sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada, sürücü ...
10 yaşındaki Eymen’in ölümüne neden olan hemşire tutuklandı
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Eymen’in ölümüne neden olan hemşire ...
Traktörün altında kalarak ölen işçi toprağa verildi
YEREL HABERLER Traktörün altında kalarak ölen işçi toprağa verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X