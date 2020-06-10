14 evde, 60 kişi karantinaya alındı

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<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde yaşayan T.A.'nın Covid-19 testi pozitif çıkınca, filyasyon ekipleri köydeki 14 evde yaşayan 60 kişiyi, 14 gün süreyle karantinaya aldı.<br>Çayırlı köyünde yaşayan T.A., Alaplı ilçesindeki 2 ayrı bankaya ait ATM´lerden para çektikten sonra bir yakınının cenaze törenine katıldı. Eve döndükten sonra rahatsızlanan T.A.'ya, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu Ereğli Devlet Hastanesi´nde, Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine T.A., hastanede tedavi altına alınırken, sağlık müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, köydeki 14 evde yaşayan 60 kişinin risk altında olduğunu belirledi.<br>Bunun üzerine 60 kişinin yaşadığı 14 ev, 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Tedavisi süren T.A., "Alaplı´ya tahta almaya gittim. Bankalardan da para çektim. Kimseyle temasım olmadı. Cenazeden sonra hastalandım. Yapılan test pozitif çıktı. Gayet iyiyim, sıkıntım yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-06-10 14:40:28<br>

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