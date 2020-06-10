14 evde, 60 kişi karantinaya alındı

<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde yaşayan T.A.'nın Covid-19 testi pozitif çıkınca, filyasyon ekipleri köydeki 14 evde yaşayan 60 kişiyi, 14 gün süreyle karantinaya aldı.<br>Çayırlı köyünde yaşayan T.A., Alaplı ilçesindeki 2 ayrı bankaya ait ATM´lerden para çektikten sonra bir yakınının cenaze törenine katıldı. Eve döndükten sonra rahatsızlanan T.A.'ya, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu Ereğli Devlet Hastanesi´nde, Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine T.A., hastanede tedavi altına alınırken, sağlık müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, köydeki 14 evde yaşayan 60 kişinin risk altında olduğunu belirledi.<br>Bunun üzerine 60 kişinin yaşadığı 14 ev, 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Tedavisi süren T.A., "Alaplı´ya tahta almaya gittim. Bankalardan da para çektim. Kimseyle temasım olmadı. Cenazeden sonra hastalandım. Yapılan test pozitif çıktı. Gayet iyiyim, sıkıntım yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-06-10 14:40:28<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.