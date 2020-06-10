Çakır köylülerin yol talebine olumlu yanıt verdi

Karayolunun karşısında bulunan tarlalarını sürmeye gidemeyen köylü, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır’dan yardım istedi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Sücüllü köyünde ikamet eden vatandaşların ‘arazi yolu’ istekleri üzerine çalışma başlatan Karadeniz Ereğli AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, “köylümüzün taleplerini yerine getirmek istiyoruz” dedi.

Başkan Çakır, vatandaşlardan gelen talep üzerine Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Sücüllü köyüne giderek incelemede bulundu. Patpat diye tabir edilen tarım aracının karayolunda kullanılamamasından dolayı köylünün zor durumda kaldığını ve fındık mahsulü toplamak isteyen köylünün güçlük çektiğini dile getiren Çakır durumla ilgili şöyle dedi:

“Muhtarım ve Sücüllü halkının talepleri doğrultusunda, yaşanan sorunu yerinde görelim istedik. Önümüzdeki günlerde de bölge trafik ekipleri gelecek, onlarla da incelemelerde bulunacağız. Yapılabilirliği ne kadardır bakılacak. Trafiği sıkıntıya sokmadan, aşırı bir maliyet oluşturmadan köylümüzün ve muhtarımızın talebini yerine getirmek için buradayız. Köylümüzün taleplerini yerine getirmek istiyoruz. Ama bir yandan da hem maliyetleri hem de karayolunda seyahat edenleri sıkıntıya sokmayacak şekilde çözüm bulmaya çalışacağız.”

Kdz.Ereğli Sücüllü Köyü Muhtarı Hasan Kural ise karayolunun karşı tarafında her iki yönde fındık arazilerini olduğunu ve zorluk çektiklerini söyledi. Hasan Kural durumla ilgili şöyle dedi :“Fındık arazilerine giden yan yol talebimiz var. Mahsulü almak, tırpanımızı yapmak için araziye patpat ile gidiyoruz. Karayolu gidişdönüş çift yol olduğundan arazilerimize geçemiyoruz. Yani arada kaldık. Yolun karşı tarafında iki taraflı yan yol istiyoruz. Aynı zamanda, patpatlarımızın yolda kalmaması için cepler de istiyoruz.”

İlçe Başkanı Fatih Çakır, daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü ZonguldakEreğli Kısım Kontrol Şefi İsrafil Gültekin ile birlikte incelemesini sürdürdü.

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