Meteorolojiden Zonguldak için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak için uyarıda bulundu. Yerel olarak kuvveti (2150 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.06.2020 Perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ile Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara’nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın batı ilçeleri ve Çanakkale’nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu’nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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