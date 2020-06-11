Tamamlandığında Batı Karadeniz’in cazibe merkezi olacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş sahil projesinin 12 ay içerisinde tamamlanacağını belirterek, bölgenin Batı Karadeniz’in cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Gülüç Deresi kenarında başlattığı sahil projesinin ikinci etabında da sona yaklaştıklarını söyledi. Batı Karadeniz’in şirin beldelerinden biri olan Gülüç’te son 6 yıl içerisinde yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Başkan Demirtaş, “2014 yılında göreve gelmeden önce seçim vaatlerimden biri Gülüç Sahil Projesi’ni hayata geçirmekti. Göreve geldiğimde ekonomik olarak iyi durumda değildik. Aldığımız tedbirler ve yaptığımız çalışmalarla hamdolsun belediyemiz bugün ekonomik anlamda, araç parkı anlamında, ekip ve ekipman noktasında güçlü bir hale geldi. Sahil projemizin ilk etabını görevimin ilk döneminde tamamlayıp hizmete açmıştık. Gezi alanları, çocuk oyun parkları, çizgi film kahramanlarının figürleri ve çevre düzenlemeleri ile çok güzel oldu. Halkımız da çok beğendi ve bize güvenip çok yüksek bir oy oranı ile 2019 yılında beni tekrar göreve getirdi. Daha ikinci etap bitmeden bile dışarıdan insanlar gelip sahilimizde vakit geçirmeye başladı. Bu da ne kadar doğru bir proje yaptığımızı gösteriyor” dedi.



“Batı Karadeniz’in cazibe merkezi olacak”

Sahilin ikinci etap çalışmaları hakkında da bilgiler veren AK Parti'li Belediye Başkanı Demirtaş şunları söyledi:

“2019 yılında göreve yeniden seçilince ikinci etap çalışmalarına başladık. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bizler çalışmalarımıza ara vermedik. İkinci etap projemizde en büyük eksiğimiz olan kafemizin yapımını tamamladık. Bin 200 metre gezi alanı için çalışmalar devam ediyor. Derenin içerisine adacıklar yapıyoruz. Vatandaşlarımız burada ailesiyle birlikte gelip kahvaltısını yapıp keyifli dakikalar geçirebilecek. Çalışmaların tamamı 12 aya kadar bitecek. Ben inanıyorum ki proje tamamlanıp hayata geçtiğinde Batı Karadeniz’in cazibe merkezlerinden biri olacak. Çünkü böyle bir proje ve böylesine doğal güzellik başka bir yerde yok. Şimdiden milletimize hayırlı olsun.”

Başkan Demirtaş, sahil projesinin tamamlanmasının ardından ise mega proje olarak gördüğü millet bahçesi projesine başlayacaklarını ifade etti.

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