Jandarma ekiplerinden çevre temizliği

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Zonguldak’ın plajları Dünya Çevre Koruma Haftası kapsamında jandarma ekipleri ve vatandaşlar sahilleri temizlendi.

Zonguldak’ın plaj sahilleri farkındalık oluşturmak ve doğaya olan sorumlulukları hatırlatmak amacıyla Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlar ile birlikte temizlendi. 0511 Haziran Dünya Çevre Koruma Haftası kapsamında yapılan çevre temizliği Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığınca Ilıksu sahilinde, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı’nca Filyos Sahilinde, Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı’nca Göbü sahilinde yapıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı temizliğe vatandaşlarda katıldı.

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