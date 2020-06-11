Zonguldak'taki köyde karantinaya alınan ev sayısı 21'e çıktı

Bir vahşet daha! Katil zanlısı komşusu çıktı!

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde oturan T.A. ve oğlu B.A.'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından köyde karantinaya alınan ev sayısı 21'e yükseldi.<br>Çayırlı köyünde oturan T.A. ve oğlu B.A.'nın yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlandı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, köydeki pozitif vakaların ardından 14 evde yaşayan 60 kişiyi karantinaya aldı. Devam eden filyasyon çalışması kapsamında bugün 7 ev daha karantinaya alındı. 14 günlük karantinada vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.<br>Çayırlı Köyü Muhtarı Ercan Aydın, ekiplerin çalışmasının devam ettiğini söyleyerek, "Köyümüzde 14 hane olan karantina sayısı 21'e yükseldi. Yaklaşık 85 kişi de filyasyon uygulamasında. Karantina süresi 16 Haziran günü bitecek. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-06-11 19:08:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.