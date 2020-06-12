Maden ocağından hırsızlık yapan zanlılar jandarmadan kaçamadı

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Zonguldak'ta bir maden şirketine ait iş yerinden eşyaları çalan zanlılar jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca Köroğlu köyündeki özel bir maden ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, JASAT timleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede araştırma ve incelemeler yaptı. Olaydan kısa zaman B.D. (29), S.K. (41) ve C.K. (19) isimli şahıslar kendilerine ait kamyonetle iş yerinden çaldıkları havalandırma motoru, maden vinci, maden vagonu, vinç motoru, ocak havalandırma motoru, lağım tabancası, kesim motorları ve muhtelif maden araçları ile ele geçirildi. Ormanlık alanda suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Yakalanan eşyalara da el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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