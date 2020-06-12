50 bin TL değerindeki malzemeleri çalan 3 zanlı adliyede

Zonguldak’ta maden ocağındaki 50 bin TL değerindeki malzemeleri çalan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köroğlu köyünde bulunan özel maden ocağında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramada, Aydındere Orman Deposu mevkisindeki ormanlık alanda ocak havalandırma motoru, maden vinci ve vagonu, kesim motorları ile çeşitli maden araçları ele geçirildi. Toplam değeri yaklaşık 50 bin lira değerindeki malzemeleri kendilerine ait kamyonetle çaldıkları iddia edilen B.D. (29), S.K. (41) ve C.K. (19) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından ekipler tarafından adliyeye sevk edildi.

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