Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

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<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir marketten cep telefonu çalan M.U.'nun, 8 ay önce alışveriş merkezinde unutulan cep telefonunu çalan kişi olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi´ndeki bir markette, 8 Haziran günü, cep telefonu hırsızlığı yaşandı. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.U. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.U.'nun 8 ay önce bir alışveriş merkezinde masa üzerinde unutulan cep telefonunu çalan kişi olduğu da belirlendi. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-06-12 14:56:20<br>

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