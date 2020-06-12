Maden ocağından hırsızlık şüphelileri adliyede (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maden ocağından hırsızlık şüphelileri adliyede (2)

DHA

TUTUKLANDI Zonguldak'ta, özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen B.D., S.K. ve C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK 2020-06-12 18:25:40

Maden ocağından hırsızlık şüphelileri adliyede (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Zonguldak'ta, özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen B.D., S.K. ve C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-06-12 18:25:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batı Karadenizin en büyük su sporları merkezinde kano ve yelken dersleri başlıyor
YEREL HABERLER Batı Karadenizin en büyük su sporları merkezinde kano ...
Sağlık çalışanlarına 60 bin adet koruyucu ekipman
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına 60 bin adet koruyucu ekipman
Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Covid- 19 testi pozitif çıkan 9 aylık hamile kadın için seferber oldular
YEREL HABERLER Covid- 19 testi pozitif çıkan 9 aylık hamile kadın ...
Jandarmadan kenevir operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan kenevir operasyonu: 1 gözaltı
Jandarma hırsızlık zanlısını DNA'sından tespit etti
YEREL HABERLER Jandarma hırsızlık zanlısını DNA'sından tespit etti
50 bin TL değerindeki malzemeleri çalan 3 zanlı adliyede
YEREL HABERLER 50 bin TL değerindeki malzemeleri çalan 3 zanlı ...
Pandemi sürecinde etkinlikler online ortamda devam ediyor
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde etkinlikler online ortamda devam ...
Maden ocağından hırsızlık şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Maden ocağından hırsızlık şüphelileri adliyede
Zonguldak'ın en üretken köyü Kayıkçılar
YEREL HABERLER Zonguldak'ın en üretken köyü Kayıkçılar
8 ay sonra ikinci kez hırsızlık yapınca yakayı ele verdi İki ayrı telefon hırsızlığı saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER 8 ay sonra ikinci kez hırsızlık yapınca yakayı ele ...
Maden ocağından hırsızlık yapan zanlılar jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Maden ocağından hırsızlık yapan zanlılar jandarmadan ...
Eve giren yılanı itfaiye çıkarttı
YEREL HABERLER Eve giren yılanı itfaiye çıkarttı
Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor
YEREL HABERLER Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor
Zonguldak'taki köyde karantinaya alınan ev sayısı 21'e çıktı
YEREL HABERLER Zonguldak'taki köyde karantinaya alınan ev sayısı ...
Bir aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
YEREL HABERLER Bir aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na ...
Jandarma ekiplerinden çevre temizliği
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden çevre temizliği
Abdest almak için gittiği camide ruhsatlı silahını kaybetti
YEREL HABERLER Abdest almak için gittiği camide ruhsatlı silahını ...
Tamamlandığında Batı Karadeniz’in cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Tamamlandığında Batı Karadeniz’in cazibe merkezi ...
GMİS Yönetim Kurulu, Kozlu'da madenciye seslendi
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu, Kozlu'da madenciye seslendi
Meteorolojiden Zonguldak için uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Zonguldak için uyarı
İzinsiz kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İzinsiz kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
(Özel) 86’lık Nazım Usta, 67 yıldır kendi ürettiği yerli ve milli makineleri kullanıyor
YEREL HABERLER (Özel) 86’lık Nazım Usta, 67 yıldır kendi ürettiği ...
Kdz. Ereğli polisinden uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli polisinden uyuşturucu operasyonu: 13 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X