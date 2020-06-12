Maden ocağından hırsızlık şüphelileri adliyede (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Zonguldak'ta, özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen B.D., S.K. ve C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-06-12 18:25:40<br>
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