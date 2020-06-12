Kdz. Ereğli’ye 100. Kurtuluş Yılı’nda özel marş

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Kdz. Ereğli’nin 100’üncü kurtuluş yılını kutlamaya hazırlanıyor.
Pandemi koşullarına rağmen, Kdz. Ereğli Belediyesi tarihine sahip çıkarak günün anlamına özel bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. 181920 Haziran’da internet ortamında yapılacak “100 yılın Işığında Karadeniz Ereğli” eSempozyumu’nun yanı sıra, 100. yıla özel bir marş hazırlandı. Müzik alanında Ereğli’ye imzasını atmış bir isim olan Suat Aykan, sözleri de kendisine ait özel bir marş besteledi. Vokalde Özgü Akşit ve Devrim Evişen, gitarda Sait Ünal yer alıyor. Bas gitar, klavye, kayıt ve düzenleme Okan Aykan’a ait olan marşın, Kdz. Ereğli halkına armağan edildiği belirtildi.
Marş, Kdz. Ereğli Belediyesi’nin müzik aracıyla Ereğli’nin bütün sokak ve caddelerinde çalınacak. Ayrıca marşın özel sempozyum sayfasında da paylaşılacağı belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.