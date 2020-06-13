Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı

<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, Serkan K., tartıştığı Fevzi Ş. ile 2 yeğenini bıçaklayarak yaraladı.<br>Olay, gece yarısı, ilçeye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. Fevzi Ş. İle arkadaşı Serkan K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Serkan K., Fevzi Ş. ile yeğenleri Furkan Ş. ve Doğukan Ş.'yi bıçaklayarak, yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.<br>Olay sonrası kaçan Serkan K. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-06-13 10:30:35<br>
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