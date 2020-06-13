Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, Serkan K., tartıştığı Fevzi Ş. ile 2 yeğenini bıçaklayarak yaraladı.<br>Olay, gece yarısı, ilçeye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. Fevzi Ş. İle arkadaşı Serkan K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Serkan K., Fevzi Ş. ile yeğenleri Furkan Ş. ve Doğukan Ş.'yi bıçaklayarak, yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.<br>Olay sonrası kaçan Serkan K. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-06-13 10:30:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.