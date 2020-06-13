Jandarmadan kenevir operasyonu: 2 gözaltı

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipler operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Ekipler izinsiz kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde Çaycuma ilçesi Karapınar Beldesi Durmuşlar mahallesinde ikamet eden A.D.(71) ve E.D (26) isimli şahısların izinsiz olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alın ekipler harekete geçti. Ekipler şüpheli şahısların evlerine baskın yaptı. Şahısların bahçe kısmında bulunana serada boyları 30 cm ile 170 cm arasında değişen 17 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldı.

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