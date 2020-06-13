Narkotik köpeği 'Dark' göz açtırmıyor

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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Kilimli ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kenevir operasyon düzenledi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Kilimli ilçe Emniyet Müdürlüğü Operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Dark’ın da katıldığı operasyonda R.S. isimli şahısın ev ve bahçesinde 60 kök kenevir bitkisi buldu. Şüpheli şahsın ekipler tarafından yakalanırken narkotik köpeği Dark, şahsın yakalanmasında Narkotik ekiplerine yardımcı oldu. Gözaltına alınan R.S. isimli şahıs kenevir bitkisi ekmekten gözaltına alınarak tutuklandı.

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