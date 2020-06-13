Otomobil evin bahçesinde ters dönüp asılı kaldı: 2 yaralı

<br>Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçesine uçarak duvarda ters dönüp, asılı kaldı. Kazada sürücü ile eşi yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Filyos belde merkezinde meydana geldi. Tezcan D.'nin kullandığı 67 NZ 594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. Devrilip ters dönen ve bahçe duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü Tezcan D. ve eşi Fatma D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ<br>2020-06-13 17:59:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.