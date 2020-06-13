Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı Fevzi Ş. ile iki yeğenini bıçaklayarak yaralayan Serkan Kartal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serkan Kartal, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Sinan KABATEPE<br>2020-06-13 20:00:05<br>
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