Define avcıları jandarmaya yakalandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli jandarmaya yakalandı. Kazıda kullanılan kazma, kürek ve metal arama dedektörü ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda; Gökçebey ilçesi Bodaç köyü Kurtdamı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan baskında R.B. (38), M.B. (32), R.S. (33) ve C.A. (39) isimli şüpheliler; belirtilen mevkide kazma, kürek ve levye ile arazide yaklaşık 1,5 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde toprağı kazdıkları esnada suçüstü yakalandılar. Şüphelilerin yanlarında ayrıca metal arama dedektörü ile otomatik av tüfeğinin bulunduğu tespit edildi. Olayda 1 adet metal arama dedektörü ve ekipmanları, 1 otomatik av tüfeği, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet levye, 1 adet çakı, 1 adet metre, 2 adet kitapçık ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.