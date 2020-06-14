Define avcıları jandarmaya yakalandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli jandarmaya yakalandı. Kazıda kullanılan kazma, kürek ve metal arama dedektörü ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda; Gökçebey ilçesi Bodaç köyü Kurtdamı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan baskında R.B. (38), M.B. (32), R.S. (33) ve C.A. (39) isimli şüpheliler; belirtilen mevkide kazma, kürek ve levye ile arazide yaklaşık 1,5 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde toprağı kazdıkları esnada suçüstü yakalandılar. Şüphelilerin yanlarında ayrıca metal arama dedektörü ile otomatik av tüfeğinin bulunduğu tespit edildi. Olayda 1 adet metal arama dedektörü ve ekipmanları, 1 otomatik av tüfeği, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet levye, 1 adet çakı, 1 adet metre, 2 adet kitapçık ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

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