Zonguldak'ta jandarmadan definecilere suçüstü

Bir koca vahşeti daha!

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<br>Yeliz ALAGÖZ/GÖKÇEBEY(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.<br>İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında Gökçebey ilçesi Bodaç köyü Kurtdamı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan baskında R.B. (38), M.B. (32), R.S. (33) ve C.A. (39) define ararken suçüstü yakalandı. 1,5 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Kazıda kullanılan dedektör, araç ve gereçler ile 1 av tüfeğine el konulurken, soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Gökçebey Yeliz ALAGÖZ<br>2020-06-14 10:55:58<br>

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