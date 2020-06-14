Sağanak yağmur sonrası köprünün bir bölümü çöktü

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<br>Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi´nde meydana gelen sağanak yağış sonrası köprünün bir bölümü çöktü.<br>Devrek ilçesinde yüksek kesimlerde yağan yağmur nedeniyle Çaydeğirmeni beldesindeki derenin suyu yükseldi. Köy ve beldeyi birbirine bağlayan Bük Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların köprüyü kullanmamaları için köprü giriş ve çıkışına kamyonlarla kum döküldü. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Cüneyt ÖZFİDAN<br>2020-06-14 20:17:03<br>

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