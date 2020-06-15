Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı: 1 ölü (2)

<br>AKIMA KAPILDIĞI AN KAMERADA<br>Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayatını kaybeden Namık Canbaz'ın (32) aydınlatma direği montajı yaparken elektrik akımına kapıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Canbaz'ın, vince bağlı aydınlatma direğini tuttuğu hemen ardından akıma kapıldığı ve yerde sürüklendiği anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-06-15 13:53:40<br>
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