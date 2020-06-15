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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesut Özil, adını taşıyan spor kompleksinin açılışına katılacak (YENİDEN)

DHA

ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ünlü futbolcu Mesut Özil'in desteğiyle yapımına 3 yıl önce başlanan sporcu sosyal tesisinin tamamlanması için protokol imzalandı. Protokole imza atan Türk asıllı Alman milli oyuncunun, memleketindeki tesisin açılışına da katılacağı belirtildi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha Mesut Özil'in desteğiyle yapımına 3 yıl önce başlanan Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki sporcu sosyal tesisinin inşaatı, yaşanan bazı sorunlar nedeniyle durmuştu. Devrek İlçe Stadyumu yanında kaba inşaatı biten tesisin...

Mesut Özil, adını taşıyan spor kompleksinin açılışına katılacak (YENİDEN)

<br>ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ünlü futbolcu Mesut Özil'in desteğiyle yapımına 3 yıl önce başlanan sporcu sosyal tesisinin tamamlanması için protokol imzalandı. Protokole imza atan Türk asıllı Alman milli oyuncunun, memleketindeki tesisin açılışına da katılacağı belirtildi.<br>İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha Mesut Özil'in desteğiyle yapımına 3 yıl önce başlanan Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki sporcu sosyal tesisinin inşaatı, yaşanan bazı sorunlar nedeniyle durmuştu. Devrek İlçe Stadyumu yanında kaba inşaatı biten tesisin tamamlanması için Devrek Belediyesi, Mesut Özil ile temasa geçti. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, tesis için ünlü futbolcuyla protokol imzalandığını söyledi.<br>`Mesut Özil Spor Kompleksi´ adı verilen tesisin kısa sürede tamamlanacağını belirten Çetin Bozkurt, "Hemşehrimiz ve gururumuz, Arsenal forması giyen yıldız oyuncu Mesut Özil'in maddi desteğinin yanında manevi desteğini de almaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Yıllardır yapılması beklenen ancak yılan hikâyesine dönen tesis için beklenen an geldi ve protokol imzalandı. Bu duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.<br>Başkan Bozkurt, spor kompleksinin tamamlanmasının ardından yapılacak açılışa Mesut Özil'in de katılacağını açıkladı.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-06-15 21:29:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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