Bir aydır banyo boşluğunda kalan yavru baykuşlar kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Cambazlı köyünde bir evin banyo havalandırma boşluğuna yuva yapan nesli tükenmekte olan bozbaykuşun 6 yavrusuna bir ay boyunca ev sahibi baktı. Boşluktan çıkamayacak büyüklüğe ulaşan baykuşlar, itfaiye ekiplerince alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Cambazlı köyünde bir ay önce nesli tükenmekte olan bozbaykuş bir evin banyo havalandırma boşluğuna yuva yaptı. Gece evin içinden sesler geldiğini duyan Yalçın ailesi, havalandırma boşluğunu açınca ilginç gerçekle karşılaştı. Havalandırma boşluğunda 6 baykuş yavrusu olduğunu gören aile, henüz uçamayan yavrulara ses ve kokuya rağmen sahip çıktı. Anneleri tarafından büyütülen yavruları bir ay boyunca her gün kontrol ederek bakan Mehmet Yalçın, uçma seviyesine gelen baykuşlar boşluktan çıkamama büyüklüğüne ulaşınca Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuşları bulundukları yerden alıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

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