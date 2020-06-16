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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak Valisi Bektaş, kentten ayrıldı

DHA

Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)VALİLER Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişi olarak atanan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kentten ayrıldı. Vali Bektaş'ın geçen 17 Nisan'da sağlıkçılar için söylediği sözler tepki toplamıştı. Vali Erdoğan Bektaş için Valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, valilik personelinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Fazla bir açıklama yapmak istemediğini söyleyen Vali Bektaş, "Açıklama yok. Sadece...

Zonguldak Valisi Bektaş, kentten ayrıldı

<br>Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)VALİLER Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişi olarak atanan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kentten ayrıldı. Vali Bektaş'ın geçen 17 Nisan'da sağlıkçılar için söylediği sözler tepki toplamıştı.<br>Vali Erdoğan Bektaş için Valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, valilik personelinin yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Fazla bir açıklama yapmak istemediğini söyleyen Vali Bektaş, "Açıklama yok. Sadece Allah´a ısmarladık diyoruz. Hakkınızı helal etmenizi istiyoruz. Zonguldak benim memleketim. Yine geleceğiz. Sorun yok. İşlerimizi takip edeceğiz. Hiçbir projeyi durdurmadım. Benim projelerim de devam edecek inşallah. Çok daha güzel bir Zonguldak'ta inşallah buluşacağız" dedi. Vali Bektaş, valilik binasından çıktıktan sonra kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.<br>SAĞLIKÇILARLA İLGİLİ SÖZÜ TEPKİ ÇEKMİŞTİ<br>Vali Bektaş'ın 17 Nisan günü gerçekleştirdiği basın toplantısında sağlıkçılar için söylediği sözler tepki çekmişti. Vali Bektaş, kent genelinde o dönem ki 567 pozitif vakadan 137´unun sağlık çalışanı olduğunu ifade ederek, "Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu gerçekten zor oldu. Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini hem bizi sıkıntıya soktular. Bunun da artık azalacağını varsayıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz" demişti. Sözleri büyük tepki çeken Vali Bektaş, daha sonra tüm sağlık çalışanlarından özür diledi.<br>DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-06-16 11:51:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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